Зокрема, за Дейфом ізраїльська розвідка полювала понад 20 років. Саме він є автором і організатором операції "Потоп Аль-Акси".

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Що відомо про Мохаммеда Дейфа

Журналісти зазначили, що Дейф закінчив Ісламський університет Гази й там же захопився театральним мистецтвом, вступивши в акторську трупу. Його батьки брали участь у кількох арабо-ізраїльських війнах, і саме це стало для хлопця основним прикладом для наслідування.

Наприкінці 1980-х років, у перші роки заснування ХАМАС, Мохаммед Дейф став членом цього руху. Використовуючи свої акторські здібності з виступів у палестинських пропагандистських відео, він швидко здобув популярність у військовій бригаді "Изз ад-Дин аль-Кассам", відзначившись як дуже здібний і стійкий командир.

Водночас Дейф це не справжнє прізвище командувача ХАМАС. Це прізвисько, що означає "Гість", він отримав завдяки своїй стратегічній практиці ненадовго приєднатися до лояльних палестинських організацій, щоб уникнути спостереження розвідки.

Далі Дейф здобув визнання як досвідчений фахівець зі зброї та ключової фігури в розробці заплутаної мережі тунелів під Сектором Гази. Крім того, він також брав участь у створенні некерованих ракет "Касам", яку ХАМАС постійно використовував протягом останніх 22 років.

Згідно з даними спецслужб Ізраїлю, організатором численних терактів, у тому числі збройних нападів на ізраїльських військовослужбовців, визнано саме Дейфа. У відповідь на це ізраїльські спецслужби неодноразово намагалися його ліквідувати. Ба більше, поширена думка, що у 2014 році ізраїльський авіаудар забрав життя однієї з дружин, доньки та сина Дейфа, хоча ХАМАС категорично заперечує ці заяви.

Автори матеріалу також зазначили, що після одного з авіаударів в Секторі Гази Дейф отримав серйозні фізичні вади. Зокрема, вважається, що він втратив руку та ногу, був паралізований і змушений пересуватися на інвалідному візку. Попри ці виклики, Дейф продовжує зберігати свої позиції в армії.

Врешті-решт командувач ХАМАС 7 жовтня опублікував 10-хвилинне звернення про початок операції "Потоп Аль-Акси". Тоді Дейф закликав "вигнати окупантів зі священної землі", а також звернувся до інших арабських країн, щоб вони також долучилися до військових дій.

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