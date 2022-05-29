"Моих ангелов забрали": женщина, потерявшая малыша и мужа в Харькове, рассказала о трагедии

Российские кафиры 26 мая ударили по Харькову. За мгновение женщина потеряла мужа и 5-месячного сына.

Она рассказала, что еще 26 мая была мамой двух отличных сыновей. А теперь стала вдовой и матерью своего единственного ребенка. Потому что так решила Россия.

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Женщина воспроизвела события того страшного дня. Она напомнила, что была на работе. Мужчина с маленьким сыном приехали, чтобы забрать домой. Когда они вошли в салон, раздался первый взрыв. Враг попал во второй этаж.

Люди стали убегать. Женщина обняла клиентку салона, которая дрожала после взрыва. Мужчина и сын были всего в нескольких шагах. Вдруг случился новый "прилет". Женщину чем-то придавило. Когда ей удалось уволиться, сразу бросилась к родным. Однако мужчина уже был мертвым.

Женщина принялась кричать и просить найти сына. На место трагедии примчалась скорая. По дороге в больницу женщина говорила о малыше. Ее заверили, что ребенка ищет другая бригада.

Пострадавшая получила осколочные ранения, а также царапины.

"Моих ангелов забрали"

Женщина заявила, что ненавидит забравших у нее самых родных людей.

Она ненавидит всех, кто желает зла и смерти украинцам. Ибо самое страшное, когда видишь, как умирают родные, а ты ничего не можешь поделать и просто смотришь.

Женщина поблагодарила всех, кто пытается помочь. В частности, финансово. Но нет цены "любимым ангелам, которых у меня забрали".

Обстрел 26 мая

Российские кафиры 26 мая били по городу из гаубиц . Погибли 8 человек. Кроме того, было известно о 17 пострадавших. Олег Синегубов – глава Харьковской областной военной администрации – заявил, что враг гатив по жилым кварталам города .

Снаряды падали:

в Шевченковском и Киевском районах;

вблизи Павлова Поля.

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Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.