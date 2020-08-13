В Минэнергетики США предложили смягчить ограничение напора воды в душе. Возможно, все потому, что Дональду Трампу не удается нормально помыться в душе из-за установленных ранее ограничений.

Американский президент неоднократно жаловался на низкий напор воды, из-за которого он не может помыть голову. Об этом сообщает Bloomberg.

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Вы включаете душ и не можете нормально помыть ваши прекрасные волосы. Нужно тратить лишние 20 минут. А вода просто капает. Не знаю, как у вас, а у меня волосы должны быть идеальными. Идеальными!

– отметил он во время визита на производство компании Whirpool в штате Огайо.

Что за странное ограничение действует в США

Сейчас в стране действует ограничение, установленное еще в 1992 году Джорджем Бушем-старшим. Говорится о том, что напор воды в душе не может превышать 9,5 литра в минуту. Этот закон одобрили, чтобы США экономили воду и энергию.

После эпохи Буша-старшего прошло немало времени, появились души с несколькими воронками. Следовательно, администрация экс-президента Барака Обамы уточнила правило, постановив, что лимит в 9,5 литра воды в минуту касается не каждой воронки, а всей конструкции.

Теперь Министерство энергетики предлагает снять это ограничение.

Как на это отреагировали экологи и энергетики

Организации, занимающиеся вопросами экологии и энергосбережения, особенно недовольны инициативой Трампа.

Директор общественной организации "Проект информирования о стандартах бытовой техники" Эндрю Деласки заявил, что решение Минэнерго может негативно повлиять на экологию, ведь из-за этого нарушится огромное количество экологических стандартов.

"С четырьмя – пятью воронками у вас будет расход 37 литров в минуту, а то и больше. Вас просто смоет из душа", – иронизирует Деласки.

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