У Міненергетики США запропонували пом'якшити обмеження напору води в душі. Можливо, все через те, що Дональду Трампу не вдається нормально помитись у душі через встановлені раніше обмеження.

Американський президент неодноразово скаржився на низький напір води, через який він не може помити голову. Про це повідомляє Bloomberg.

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Ви включаєте душ і не можете нормально помити ваше прекрасне волосся. Потрібно витрачати зайві 20 хвилин. А вода просто крапає. Не знаю, як у вас, а у мене волосся повинне бути ідеальним. Ідеальним!,

– наголосив він під час візиту на виробництво компанії Whirpool в штаті Огайо.

Що за дивне обмеження діє в США

Зараз в країні діє обмеження, встановлене ще в 1992 Джорджем Бушем-старшим. Мовиться про те, що напір води в душі не може перевищувати 9,5 літра за хвилину. Цей закон схвалили, щоб США економили воду і енергію.

Після епохи Буша-старшого пройшло чимало часу, з'явилися душі з декількома лійками. Відтак, адміністрація експрезидента Барака Обами уточнила правило, ухваливши, що ліміт в 9,5 літра води на хвилину стосується не кожної лійки, а всієї конструкції.

Тепер Міністерство енергетики пропонує зняти це обмеження.

Як на це відреагували екологи та енергетики

Організації, які займаються питаннями екології та енергозбереження, надто незадоволені ініціативою Трампа.

Директор громадської організації "Проєкт інформування про стандарти побутової техніки" Ендрю Деласкі заявив, що рішення Міненерго може негативно вплинути на екологію, адже через це порушиться величезна кількість екологічних стандартів.

"З чотирма – п'ятьма лійками у вас буде витрата 37 літрів на хвилину, а то й більше. Вас просто змиє з душу", – іронізує Деласкі.

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