Моются в реке, ходят в туалет в ведра: дончане жалуются на нищету из-за войны
Впервые в жизни жители Донецка по-настоящему начали чувствовать, что такое война. С 2014 года, кроме каких-то прилетов возле аэропорта, по шахтерской столице фактически не было обстрелов, но все изменилось с началом полномасштабного нападения России на Украину.
По данным источников 24 канала, в разведке на полномасштабное вторжение России под предлогом "защиты Донбасса" некоторые жители Донецкой и Луганской областей отреагировали с удивлением, ведь Украина на них не нападала, а конфликт был заморожен. Впрочем, большинство местных жителей верили телевизору, но за все 8 лет ни разу не видели никаких последствий войны своими глазами.
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Несмотря на все рассказы пропагандистских СМИ о том, как "российская армия быстро справится с задачами спецоперации", заявления об успешных продвижениях по украинской территории, а также об улучшении жизни, которая "настанет вскоре", жизнь на Донбассе после 24 февраля начала стремительно ухудшаться.
Каждый день хоронят сотню людей
- Полномасштабная война для жителей ОРДЛО началась незадолго до 24 февраля, когда главари террористов объявили мобилизацию мужчин. После этого мужское население начали активно и принудительно отлавливать и отправлять в "войско".
- Сначала россияне перебрасывали мобилизованных на Харьковщину и Херсонщину, что сразу вызвало вопрос, к чему здесь "защита "республик". Впрочем, что-либо объяснять ни самим принудительно отправленным на войну, ни их родственникам оккупанты и "лидеры" квазиобразований не собирались.
- Мужчин отправляли на гибель за города, которые никак не относились к Донбассу. Раненых не выносили с поля боя, ведь в больницы их было далеко везти.
- Из-за этих же логистических нюансов тела многих погибших вообще не привозили домой. Их объявляли пропавшими без вести – чтобы не платить родным компенсацию.
- Через несколько месяцев боев население Донецкой и Луганской областей существенно сократилось, а определенные подразделения россияне начали перебрасывать на Луганщину.
- В это же время, поскольку Украина так и не начала бомбить Донбасс, российские военные начали наносить крайне активные обстрелы по Донецку. Идейные боевики, которіе еще верят России, удивляются тому, что их загоняют воевать на "чужой земле", в то время как их родные города находятся в опасности.
- В целом террористов и мобилизованных из так называемых "ДНР" и "ЛНР" россияне используют как пушечное мясо. По телевидению рассказывают о том, как "войска почти не несут потерь", но в каждом оккупированном Россией городе ежедневно проходят сотни захоронений.
Купаются в Кальмиусе и выливают в него фекалии.
Вскоре после этого россияне перебили линию питания Донецкой фильтровальной станции, из-за чего вся шахтерская столица осталась без воды. Так для местных жителей начался настоящий ад. Поскольку Пушилину и его кремлевским кураторам глубоко плевать на проблемы народа, делать хотя бы что-нибудь для восстановления водоснабжения никто не собирался ни тогда, ни сейчас. Представители "власти" смогли лишь организовать подвоз людям технической воды цистернами. Кое-где эту воду дают бесплатно, но иногда за нее приходится платить. В среднем человек может успеть набрать примерно 2 ведра воды – это и есть весь запас на сутки. О регулярных купаниях, мытье посуды или даже смывании в туалете большинство дончан уже забыли. Для экономии воды и уменьшения запаха большинство ходит в туалет на улице. Живущие рядом с Кальмиусом считаются счастливчиками, ведь с наступлением тепла они могут помыться в реке. Туда же эти люди и сливают фекалии из ведер, которые используют дома вместо унитаза. Наиболее тяжело в этом плане семьям с маленькими детьми, которые требуют регулярного купания. Питьевой воды в городе практически нет. Поэтому после употребления технической многим людям становится крайне плохо.
Аналогичная ситуация – в Горловке, Ясиноватой, Макеевке и практически во всех других городах Донецкой области.
По телевизору показывают, как Пушилин обещает дать в Мариуполе воду
И пока дончане страдают от тотальной нехватки воды, главарь квазиреспублики с довольным лицом рассказывает, как "коммунальщики возобновят водоснабжение" в разрушенном Россией Мариуполе. Подобные заявления доводят многих жителей Донецка прямо в бешенство. Ведь голословные заявления главаря о возобновлении чего-то совсем не совпадают с реальностью, за которой они наблюдают 8 лет. С 2014 года ни местная "власть", ни россияне ничего на Донбассе не построили, не поремонтировали и вообще занимались только хищениями.
О проблемах с водой в ОРДЛО по местным пропагандистским СМИ при этом вообще не говорят. А тем временем дончане реально молятся на дождь, лишь бы набрать хотя бы ведерко воды.
Ежедневные обстрелы, которых никогда не было
Чтобы Пушилин и россияне не потеряли контроль над населением, а недовольные жители не начали бунт, захватчики решили применить крайне эффективную тактику – начать массированные обстрелы города. Каждый день на головы гражданским начали сыпаться снаряды из минометов, гаубиц и РСЗО. Это быстро нивелировало возмущение людей Пушилиным и компанией, ведь дончане сосредоточились на выживании. Но это дается жителям Донецка нелегко. Поскольку, опять же, российский снаряд может прилететь где угодно в любое место, а надеяться на получение полноценной помощи в случае ранения многим не приходится. Ведь больницы полностью забиты ранеными россиянами, медицинских препаратов критически не хватает, как и запасов крови.
Кроме того, дончане жалуются и на нехватку медикаментов в аптеках, а также повышение цен на абсолютно все товары.