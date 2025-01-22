Киев и пригород вечером накрыл мокрый снег: яркие кадры зимней сказки
В Киеве и области вечером 22 января пошел мокрый снег. В сети публикуют фото и видео с настоящей зимней сказкой.
В этот день синоптики прогнозировали осадки в виде мокрого снега в столице и области. Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.
Интересно Осадки накроют почти всю Украину: как долго будут и образуется ли снежный покров
Каким был мокрый снег в столице и области 22 января
Под вечер 22 января в Киеве и области пошел мокрый снег. На кадрах можно увидеть, как красиво осадки переливаются с вечерним светом фонарей, и кружатся в воздухе.
Мокрый снег в Киеве 22 января / Фото 24 Канала
У КГГА отметили, что спецтехника "Киевавтодора" уже взялись за обработку дорожного покрытия из-за мокрого снега. Всего привлечено 123 единицы спецтехники.
Налипание мокрого снега на поверхностях в Киеве / Фото 24 Канала
По данным Киевской городской госадминистрации, дорожники прежде всего обрабатывают городские дороги, мосты, путепроводы, спуски и подъемы.
Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов – быть осторожными и носить фликеры в темное время суток,
– призвали в КГГА.
Мокрый снег вечером в Киеве / Фото 24 Канала
Осадки также зафиксировали и вблизи Киева в области. В частности, кадрами поделились и жители Софиевской Борщаговки.
Мокрый снег в Софиевской Борщаговке под Киевом: смотрите видео
По прогнозам синоптиков известно, что 22 января, а также ночью и утром 23 января в Киеве прогнозируют мокрый снег с дождем, утром гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Снег под Киевом вечером 22 января: смотрите видео
Стоит отметить, что до этого в столице были осадки в виде дождя. Однако под вечер температура опустилась до 0 градусов, из-за чего и пошел мокрый снег.
Мокрый снег вблизи столицы: смотрите видео
К слову, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, что на этой неделе в Украине будет спокойная погода, а существенные осадки не ожидаются. В то же время в четверг, 23 января, на большей части территории нашего государства местами возможен небольшой дождь и мокрый снег.