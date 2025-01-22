Киев и пригород вечером накрыл мокрый снег: яркие кадры зимней сказки

В Киеве и области вечером 22 января пошел мокрый снег. В сети публикуют фото и видео с настоящей зимней сказкой.

В этот день синоптики прогнозировали осадки в виде мокрого снега в столице и области. Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

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Каким был мокрый снег в столице и области 22 января

Под вечер 22 января в Киеве и области пошел мокрый снег. На кадрах можно увидеть, как красиво осадки переливаются с вечерним светом фонарей, и кружатся в воздухе.



Мокрый снег в Киеве 22 января / Фото 24 Канала

У КГГА отметили, что спецтехника "Киевавтодора" уже взялись за обработку дорожного покрытия из-за мокрого снега. Всего привлечено 123 единицы спецтехники.



Налипание мокрого снега на поверхностях в Киеве / Фото 24 Канала

По данным Киевской городской госадминистрации, дорожники прежде всего обрабатывают городские дороги, мосты, путепроводы, спуски и подъемы.

Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов – быть осторожными и носить фликеры в темное время суток,

– призвали в КГГА.

Мокрый снег вечером в Киеве / Фото 24 Канала

Осадки также зафиксировали и вблизи Киева в области. В частности, кадрами поделились и жители Софиевской Борщаговки.

Мокрый снег в Софиевской Борщаговке под Киевом: смотрите видео

По прогнозам синоптиков известно, что 22 января, а также ночью и утром 23 января в Киеве прогнозируют мокрый снег с дождем, утром гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Снег под Киевом вечером 22 января: смотрите видео

Стоит отметить, что до этого в столице были осадки в виде дождя. Однако под вечер температура опустилась до 0 градусов, из-за чего и пошел мокрый снег.

Мокрый снег вблизи столицы: смотрите видео

К слову, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, что на этой неделе в Украине будет спокойная погода, а существенные осадки не ожидаются. В то же время в четверг, 23 января, на большей части территории нашего государства местами возможен небольшой дождь и мокрый снег.