Приказа убегать не было, в Херсоне будет так же, – активист о "жесте доброй воли" россиян

Российские оккупанты так же будут убегать из Херсона, как и сейчас из Харьковской области. Логистика у них не улучшилась, и наступит момент, когда у врага не будет других вариантов, как покинуть территорию. Они сделают это в панике и без приказа, как все случилось в Харьковской области.

Об этом рассказал херсонский активист и политолог Владимир Молчанов. По его словам, ситуация в Херсонской области отличается от Харьковской тем, что пока подразделения ВСУ не зашли в тыл оккупантов. Но закончится все одинаково.

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Чем отличается ситуация в Херсонской области. Это тем, что в тылу у них пока нет ВСУ, а на передовой – неплохие укрепления. Но завершится все тем, когда у них кончатся боеприпасы. Тогда они так же сделают "жест доброй воли", –

подчеркнул Молчанов.

Россияне пробовали ездить по Антоновскому мосту

По некоторым данным, недавно оккупанты проехали на двух легковых автомобилях по Антоновскому мосту. Но это был скорее "жест отчаяния". Оккупанты побрасали доски на ямы, чтобы более или менее безопасно проехать. Вся переправа заняла для них час.

"До оккупантов уже достал огневой контроль ВСУ над переправами. Там удается разрушить каждый второй автомобиль. Поэтому они вынуждены делать такие странные попытки переезда через мост с собственными брусками. Ничего существенного не произошло, но думаю, что ВСУ это будет поводом еще немного "похаймарсовать", – рассказал Молчанов.

Хорошо бы не до конца уничтожать Антоновский мост

По мнению Молчанова, не стоит полностью разрушать Антоновский мост. Важно, чтобы у оккупантов была возможность пешком сбежать на левый берег Херсонской области. Ведь боевые действия в городе могут быть очень опасны для гражданских.

Впрочем, последние события свидетельствуют, если у оккупантов не будет другого выхода, то они будут просто сдаваться в плен. Никто из них не будет стоять до последнего. Поэтому есть надежда, что в Херсоне не будет масштабных боевых действий и разрушений.

Конечно, нам лучше взять их в плен. Но если будут какие-то глуповатые и больные на голову, которые попытаются сопротивляться, то это тоже не очень хорошо. Могут погибнуть гражданские, и времени уйдет гораздо больше. А время играет против херсонцев. Ведь еды и других товаров не становится больше. В результате боевых действий может исчезнуть электричество, газ, –

считает Молчанов.

Молчанов о том, что россияне будут делать дальше в Херсонской области: смотрите видео

Добавим, Молчанов предположил, какой именно ресурс сейчас у россиян во временно оккупированной Херсонской области. Он прогнозирует возможные проблемы у российских захватчиков вблизи временно оккупированной Снегиревки.