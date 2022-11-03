Подставить Шойгу: почему ФСБ выгодно, если российские военные оставят правый берег

ФСБ может быть выгодно, чтобы российские оккупанты сбежали с правобережья Херсонщины. Это поможет подставить и окончательно "уничтожить" министра обороны России Сергея Шойгу.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, между спецслужбами и военными есть борьба за дальнейшую власть в России. Все шло к тому, что с Шойгу скоро разберутся, но взрывы на Крымском мосту несколько изменили ситуацию.

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По его мнению, взорвать это здание могли как представители ГРУ российского генштаба, так и представители ФСБ.

Я так и не знаю, кто взорвал мост – ГРУ или ФСБ. Но не Украина. Там много причин, которые отрицают это. Думаю, на ковре у Путина те показывали пальцами друг на друга, чтобы сбросить вину. А злой Путин тогда немного притормозил наступление ФСБ на Шойгу,

– считает Молчанов.

Сейчас ФСБ может "добить" Шойгу в Херсонской области

По мнению Молчанова, сейчас в России идет борьба разных группировок за будущую власть в России. Путина могут считать определенной "ширмой", которая будет вынуждена представлять победителей во внутренней борьбе.

Российское общество точно не воспримет военное поражение оккупантов под Херсоном. Ведь для их помешанного воображения это уже территория России.

Всякие объяснения Шойгу (после поражения под Херсоном – 24 канал) будут, как рассчитывает Патрушев, восприняты как несуразные оправдания собственной ничтожности и некомпетентности,

– подчеркивает Молчанов.

Впрочем, не стоит ожидать, что ВСУ в ближайшее время легко освободят Херсон. Сейчас у оккупантов нет непосредственных причин для отступления. Вполне возможно, что операция по освобождению всего правобережья затянется.

Молчанов предположил, что ФСБ хочет подставить Шойгу через Херсон: смотрите видео

В Пентагоне не сомневаются, что украинские защитники смогут отвоевать временно оккупированное правобережье Херсонщины. Министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции, что "верит в то, что украинцы способны это сделать".

Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление на правобережье Херсона. 3 ноября подразделение с 61 отдельной пехотной степной бригады подняло украинский флаг над Малой Сейдименухой, что в 80 километрах от самого Херсона.