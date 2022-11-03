Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, між спецслужбами та військовими є боротьба за подальшу владу в Росії. Все йшло до того, що з Шойгу скоро розберуться, але вибухи на Кримському мосту дещо змінили ситуацію.

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На його думку, підірвати цю споруду могли як представники ГРУ російського генштабу, так і представники ФСБ.

Я так і не знаю, хто підірвав міст – ГРУ чи ФСБ. Але не Україна. Там багато причин, які заперечують це. Думаю, на килимі в Путіна ті показували пальцями один на одного, щоб скинути провину. А злий Путін тоді трохи пригальмував наступ ФСБ на Шойгу,

– вважає Молчанов.

Зараз ФСБ може "добити" Шойгу на Херсонщині

На думку Молчанова, зараз в Росії триває боротьба різних угруповань за майбутню владу в Росії. Путіна можуть вважати певною "ширмою", яка буде змушена представляти переможців у внутрішній боротьбі.

Російське суспільство точно не сприйме військову поразку окупантів під Херсоном. Адже для їх схибленої уяви це вже територія Росії.

Всякі пояснення Шойгу (після поразки під Херсоном – 24 канал) будуть, як розраховує Патрушев, сприйняті як недолугі виправдання власної нікчемності та некомпетентності,

– наголошує Молчанов.

Утім, не варто очікувати, що ЗСУ найближчим часом легко звільнить Херсон. Зараз в окупантів немає безпосередніх причин для відступу. Цілком можливо, що операція зі звільнення усього правобережжя затягнеться.

Молчанов припустив, що ФСБ хоче підставити Шойгу через Херсон: дивіться відео

Додамо, в Пентагоні не сумніваються, що українські захисники зможуть відвоювати тимчасово окуповане правобережжя Херсонщини. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив на пресконференції, що "вірить в те, що українці здатні це зробити".

Збройні Сили України продовжують контрнаступ на правобережжі Херсонщини. 3 листопада підрозділ з 61 окремої піхотна степової бригади підняв український прапор над Малою Сейдименухою, що за 80 кілометрів від самого Херсона.