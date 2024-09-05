Молчат, что летели из России: в Беларуси впервые прокомментировали сбитие "Шахедов" на своей территории

Министерство обороны Беларуси впервые официально отреагировало на ночную работу ПВО у себя на территории. Там признали, что воздушное пространство страны нарушили беспилотники, которые пришлось сбивать.

Однако, тот факт, что дроны были российскими в Беларуси не вспоминают.

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"Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, вероятно, беспилотными летательными аппаратами", – написало белорусское ведомство.

Отмечают, что было принято решение об их уничтожении. И, мол, "своевременными действиями дежурных сил противовоздушной обороны все цели нарушителей были уничтожены".

В Минобороны страны также вполне серьезно отметили, что ведут проверку по этому факту.

Беспилотник сбивали в Гомеле

Сбивали российский "Шахед", который запустили по территории Украины, над белорусским городом Гомель.

В Гомельском районе сбивают "Шахеды" – слышны взрывы. Два звука взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в белорусском небе,

– писал "Белорусский Гаюн".

Взрывы в Гомеле: видео

Справочно. Город расположен в 38 километрах от украинской границы в Черниговской области, а до областного центра – около 110 километров.

К слову, согласно с отчетом командования Воздушных сил Украины, в Беларусь долетел один беспилотник. Всего в течение ночи и утра Россия запустила по Украине 78 ударных беспилотника – сбито 60 ударных БпЛА.

"Два беспилотника вернулись в Россию, один – в Беларусь. 15 – локально потеряны на территории Украины (вероятно под влиянием средств РЭБ)", – говорится в сообщении.