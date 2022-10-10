Молдавия заявила, что российские ракеты, выпущенные по Украине, нарушили их границы

В Молдове сообщили, что три российских крылатых ракеты пересекли их воздушное пространство во время массированных ударов по Украине. Поэтому на разговор вызвали посла России.

Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы. Так, между 8:33 и 9:02 идентифицировали три воздушные цели, которые пролетели над воздушным пространством страны.

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Так, воздушные цели двигались в таких направлениях:

село Черная-Могилев-Подольск (Украина) – город Рыбница-город Сороки;

Черная – Вороновка (Украина) – Рыбница – Руди (Сороки);

Черная (Украина) – село Попенки – Чинешкуць (Флорешты) – в направлении Украины.

В Минобороны заявили, что ракеты создавали опасность для инфраструктуры страны и, в частности, для гражданских самолетов, которые летали над воздушным пространством.

Из-за этого посла России в Молдове Олега Васнецова уже вызвали на разговор.

Республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и печальным, и, бесспорно, вызывает дополнительную напряженность. Нарушение нашего национального воздушного пространства является абсолютно недопустимым,

– заявил глава МИД Молдовы Николай Попеску.

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