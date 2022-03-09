Молдавский танкер продолжает гореть в Черном море после удара России

Уже около 2 недель в Черном море продолжает гореть нефтяной танкер под флагом Молдовы. Он вспыхнул после российского военного удара.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, обнародованные американцами.

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PBC Planet Labs сообщила, что 8 марта они собрали новый спутниковый снимок, на котором виден большой шлейф черного дыма, идущий от танкера, плывущего примерно в 32 километрах к востоку от украинского города Одесса.

Россия обстреляла танкер

25 февраля генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что судно, плывущее под флагом Молдовы, в 19 километрах к югу от порта Южный, было "повреждено российским кораблем".

По данным Минобороны Украины, корабль перевозил 600 тонн мазута и дизельного топлива, когда его поразила российская ракета. Примечательно, что 10 человек экипажа – россияне. Украина первой предоставила им помощь. В конце концов экипаж спасли, однако двое россиян имеют тяжелые ранения.

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