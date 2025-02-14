Мирные переговоры: Молдова хочет "поставить на стол" вопрос о Приднестровье

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан высказался относительно переговоров Украины с Россией. По его мнению, сейчас международный контекст позволяет обеспечить вывод российских войск из Приднестровья.

Речан также объяснил, что должно произойти для того, чтобы Россия вывела свой контингент, который незаконно размещен на территории Молдовы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Jurnal TV.

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Какие условия необходимы для вывода российских войск из Приднестровья

Премьер-министр Молдовы считает, что потенциальные мирные переговоры между Россией и Украиной могут способствовать выводу российских войск из Приднестровья.

Сейчас есть международный контекст, который может привести к тому, что Россия может вывести свои войска с левого берега Днестра в рамках этого переговорного процесса. Возможно, не обязательно в мирном переговорном процессе, это трудно представить в ближайшее время, но в переговорном процессе, который касается Украины,

– говорит Речан.

Он добавляет, что Молдова будет настаивать, чтобы этот вопрос "поставили на стол переговоров". А также отмечает, что любые переговоры, касающиеся мира или прекращения огня в Украине, касаются и новой архитектурной безопасности Европы.

Заметим, что на территории Приднестровья уже более 30 лет незаконно находятся российские войска. Такая ситуация создает напряженность в стране и нарушает ее суверенитет.