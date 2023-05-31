Молдова стремится вступить в ЕС вместе с Приднестровьем: Санду рассказала, как это произойдет

Майя Санду заявила, что Молдова вступит в ЕС вместе с оккупированным Россией Приднестровьем. Президентка надеется, что это произойдет до 2030 года.

Санду обозначила важные этапы, через которые должна пройти страна для достижения этой цели. Кроме того, она утверждает, что путь в ЕС может помочь разрешить "замороженный конфликт".

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Что нужно Молдове для вступления а ЕС

По словам Санду, секрет разрешения ситуации с Приднестровьем в Молдове будет состоять в проведении экономических реформ и борьбе с коррупцией. Глава государства отмечает, что это поставит страну – одну из беднейших в Европе – на четкий путь вступления в ЕС и покажет людям в Приднестровье, что связи с блоком, а не с Россией, принесут пользу их жизни.

Чем быстрее мы повысим уровень жизни, тем быстрее у нас будет шанс на воссоединение,

– заявила президентка.

Она также добавила, что кризис стоимости жизни препятствует усилиям, направленным на повышение уровня жизни людей и сосредоточение на реформах, необходимых для вступления в ЕС, особенно на судебном фронте.

Россия препятствует планам Молдовы

Правительство страны обвиняет Россию в препятствовании стремлению Молдовы к членству в ЕС, разжигая нестабильность, поддерживая прокремлевские политические силы и организовывая протесты против реформ, направленных на повышение прозрачности и верховенства права.

"К сожалению, Россия будет оставаться источником нестабильности еще много лет. Мы испытываем попытки России дестабилизировать нашу страну и подорвать усилия по развитию сильных институтов и демократических процессов, и именно поэтому интеграция в ЕС является для нас столь важной", – подчеркнула Санду.

Стоит добавить, что президент упоминает о необходимости мирного разрешения ситуации с Приднестровьем, которое объявило о независимости в 1990 году. Хотя регион, где проживает менее 500 тысяч человек, не признан ни одной страной ООН, "замороженный конфликт" может сорвать какие-либо шансы на вступление в ЕС.