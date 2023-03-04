Зачем Молдова меняет Конституцию и почему это важно для Украины на пути в ЕС

Парламент Молдовы в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий изменения в Конституцию страны. Провластное большинство предлагает изменить раздел о государственном языке.

Соответствующий законопроект большинство в парламенте Молдовы одобрило 28 февраля. Таким образом из Конституции страны может исчезнуть термин "молдавский язык".

Интересно Агрессия России без провала в Украине не прекратится, – Зеленский напомнил об угрозе для Молдовы

Триггерный вопрос для Молдовы

Принятие законопроекта в первом чтении происходило на фоне протестов и даже драки, ведь оппозиция всячески пытается помешать принятию этих изменений в Конституцию. Провластная партия PAS предлагает изменить статью 13.1 главного государственного документа с "Государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики" на "Государственным языком Республики Молдова является румынский язык". Соответственно, из всех официальных документов должно исчезнуть понятие молдавского языка.

С лингвистической точки зрения румынский и молдавский языки настолько разные, как хмельницкий и полтавский говор. То есть это не разные языки. Термин "молдавский язык" имеет советскую основу, ведь после Первой мировой войны Российская империя потеряла Бессарабию, большинство которой – территория современной Молдовы. СССР для возвращения территорий создал целую идеологическую операцию – сначала в составе УССР появилась Молдавская автономия (в основном территория современного Приднестровья), а тогда уже был создан "молдавский язык" – румынский язык из латинского алфавита перевели на кириллический.

В Акте провозглашение независимости Молдовы в 1991 году отмечено, что государственным языком является румынский, но уже в Конституции 1994 года появилась та же статья 13.1.

Вопрос языка является болезненным для Молдовы, ведь общество фактически разделено в этом вопросе – хватает как сторонников молдавского языка, так и его противников. Хотя точное количество не назвать, потому что в социологические опросы в Молдове уже годами не включают этот вопрос. Однако такое решение партии президента Майи Санду довольно рискованно и руководство государства даже может серьезно потерять рейтинги. Но это решение можно считать шагом к восстановлению исторической справедливости.

В Молдове чиновники часто пытаются избегать вопроса языка. Например, в суде человека могут спросить: "К вам обращаться на русском или на государственном". То есть во избежание конфликтов румынский или молдавский язык (как кто считает правильным) просто начали называть государственным.

Предложенный закон еще предстоит рассмотрение во втором чтении.

Шаг вперед к переговорам о вступлении в ЕС: как изменения Конституции Молдовы повлияют на Украину

Украина является, пожалуй, единственным иностранным государством, активно подыгрывающим мифу о молдавском языке. Пока в Кишиневе не могли определиться, какой же государственный язык, молдавская диаспора в Украине активно выступала против "румынизации".

В аттестатах выпускникам школ молдавской диаспоры, которые изучали родной язык, пишут либо молдавский, либо румынский язык. Но есть вариации, когда запись в аттестате делают следующим образом – румынский (молдавский), молдавский (румынский). Проблема в том, что для обоих якобы разных языков Министерство образования разрабатывает 2 разные программы, но на практике все учебники, пособия или словари имеют одинаковое наполнение и содержание, а отличается лишь обложка.

Но наибольшей проблемой является то, что поддержка идеологии о молдавском языке создает проблемы в отношениях с Румынией, которая является членом ЕС. Вопрос нацменьшинств является одним из ключевых для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, но здесь есть проблемы как с Венгрией, так и с Румынией, ослабляющей позиции Украины.

Когда Молдова изменит Конституцию и молдавский язык исчезнет из официальных документов, Украина тоже может (и даже должна, фактически) отойти от этого термина и так же признать, что языком румынских и молдавских нацменьшинств является румынский. Это позволит смягчить отношения с Бухарестом и усилить позиции на переговорах с Брюсселем.