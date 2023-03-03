Украинский лидер Владимир Зеленский вместе со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом прибыл во Львов 3 марта и после дал пресс-конференцию для прессы. 24 Канал информирует о том, как глава государства оценил ситуацию в Молдове и нынешнее положение врага на поле боя.
Смотрите также Война на два фронта: сможет ли Россия напасть на Молдову без сухопутного коридора
Россия выставила себя посмешищем
По словам Владимира Зеленского, агрессивные действия России без провала в Украине не прекратятся. Вместе с тем всему цивилизованному миру уже ясно, что Путин эту войну не выиграет.
Как констатировал президент, Киеву удалось после 24 февраля 2022 года консолидировать Европейский Союз и убедить его в том, что нарративы Кремля относительно "спасения Украины от нацистов" являются ложью.
Также враг пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, однако, вряд ли ему это удастся.
Мы видим, как они хотят перевернуть правительство Молдовы. Интересно, чего они боятся и от кого защищаются. Что может сделать Кишинев? Захватить Москву? Все понимают, что это выглядит смешно,
– сказал Зеленский.
Кроме того, он подчеркнул, что российским властям не удалось навести порядок в своей стране, но они лезут в дела других государств. Как ни странно, больше всего Кремль пытается восстановить свое влияние там, где долгое время царил Советский Союз.
Путин добивается переворота в Молдове
- Не так давно ситуацию в соседнем государстве комментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Россия намерена незаконным путем изменить легитимные власти Молдовы и даже организует ради этого протесты руками пророссийских сил, все еще существующих в Кишиневе.
- Однако Подоляк также констатировал, что правительство президентки Молдовы Майи Санду достаточно жестко реагирует на эти "митинги", поэтому Кремлю не стоит надеяться на реализацию своих планов.
- В то же время не стихают слухи о том, что Россия может открыть фронт со стороны Приднестровья. Однако спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк убеждена, что эта угроза теоретическая. Собственно, пока нет никаких свидетельств о том, что Россия готовится к наступлению на этом участке.