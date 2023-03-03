Український лідер Володимир Зеленський разом зі своїм латвійським колегою Егілсом Левітсом прибув до Львова 3 березня та опісля дав пресконференцію для преси. 24 Канал інформує про те, як глава нашої держави оцінив ситуацію в Молдові та теперішнє становище ворога на полі бою.

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За словами Володимира Зеленського, агресивні дії Росії без провалу в Україні не припиняться. Разом з тим усьому цивілізованому світові уже зрозуміло, що Путін цю війну не виграє.

Як констатував президент, Києву вдалось після 24 лютого 2022 року консолідувати Європейський Союз та переконати його утому, що наративи Кремля стосовно "порятунку України від нацистів" є брехнею.

Також ворог намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, однак навряд йому це вдасться.

Ми бачимо, як вони вже хочуть перевернути уряд Молдови. Цікаво, чого вони там бояться та від кого захищаються. Що може зробити Кишинів? Захопити Москву? Усі розуміють, що це має смішний вигляд,

– сказав Зеленський.

Окрім того, він наголосив, що російській владі не вдалось навести порядок у своїй країні, але вона пхається у справи інших держав. Як не дивно, найбільше Кремль намагається відновити свій вплив там, де тривалий час панував Радянський Союз.

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