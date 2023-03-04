Відповідний законопроєкт більшість голосів у парламенті Молдови схвалили 28 лютого. Таким чином з Конституції країни може зникнути термін "молдовська мова".

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Тригерне питання для Молдови

Ухвалення законопроєкту у першому читанні відбувалося на тлі протестів та навіть бійки, адже опозиція всіляко намагається завадити ухваленню цих змін до Конституції. Провладна партія PAS пропонує змінити статтю 13.1 головного державного документа з "Державною мовою Республіки Молдова є молдовська мова, що функціонує на основі латинської графіки" на "Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова". Відповідно, зі всіх офіційних документів має зникнути поняття молдовської мови.

З лінгвістичної точки зору румунська і молдавська мови настільки різні, як хмельницька і полтавська говірки. Тобто це не різні мови. Термін "молдовська мова" має радянське підґрунтя, адже після Першої світової війни Російська імперія втратила Бесарабію, більшість якої – територія сучасної Молдови. СРСР для повернення територій створив цілу ідеологічну операцію – спершу в складі УРСР з'явилася Молдовська автономія (здебільшого територія сучасного Придністров'я), а тоді вже була створена "молдовська мова" – румунську мову з латинської абетки перевели на кириличну.

В Акті проголошення незалежності Молдови в 1991 році відзначено, що державною мовою є румунська, але вже в Конституції 1994 року з'явилася та сама стаття 13.1.

Питання мови є болючим для Молдови, адже суспільство фактично поділене в цьому питання – вистачає як прихильників молдовської мови, так і її противників. Хоча точної кількості не назвати, бо в соціологічні опитування в Молдові вже роками не включають це питання. Однак таке рішення партії президентки Майї Санду є доволі ризикованим і керівництво держави навіть може серйозно втратити рейтинги. Але це рішення можна вважати кроком до відновлення історичної справедливості.

У Молдові посадовці часто намагаються уникати питання мови. Наприклад, у суді людину можуть спитати: "До вас звертатися російською чи державною". Тобто для уникнення конфліктів румунську чи то молдавську мову (як хто вважає правильним) просто почали називати державною.

На запропонований закон ще чекає розгляд у другому читанні.

Крок уперед до переговорів про вступ в ЄС: як зміни Конституції Молдови вплинуть на Україну

Україна є, мабуть, єдиною іноземною державою, яка активно підіграє міфу про молдовську мову. Поки у Кишиневі не могли визначитися, яка ж мова державна, молдовська діаспора в Україні активно виступала проти "румунізації".

В атестатах випускникам шкіл молдовської діаспори, які вивчали рідну мову, пишуть або молдовську, або румунську мову. Але є варіації, коли запис в атестаті роблять наступним чином – румунська (молдовська), молдовська (румунська). Проблема в тім, що для обох нібито різних мов Міністерство освіти розробляє нібито 2 різні програми, але на практиці усі підручники, посібники чи словники мають однакове наповнення та зміст, а відрізняється лише обкладинка.

Та найбільшою проблемою є те, що підтримка ідеології про молдовську мову, створює проблеми у відносинах з Румунією, яка є членом ЄС, Питання нацменшин є одним із ключових для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу, але тут є проблеми як з Угорщиною, так і з Румунією, що послаблює позиції України.

Коли Молдова змінить Конституцію й молдовська мова зникне з офіційних документів, Україна теж може (і навіть повинна, фактично) відійти від цього терміну й так само визнати, що мовами румунських та молдовських нацменшин є румунська. Тоді це дозволить пом'якшити відносини з Бухарестом і посилити позиції на переговорах з Брюсселем.