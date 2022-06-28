Молдова может дать нам право решить вопрос Приднестровья, – Денисенко

Президент Молдовы Майя Санду 27 июня прибыла с визитом в Киев. В Министерстве внутренних дел отметили, что на фоне угроз России Молдова может попросить у нас помощи с непризнанным Приднестровьем.

Дело в том, что у них фактически нет боеспособной армии. Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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По его словам, потому в этом случае приезд Майи Санду – это больше политический жест. Он состоит в том, что Молдова должна определиться и не просто сказать, что после кандидатства в ЕС они присоединяются к антироссийским санкциям.

И достаточно артикулированно были сказаны определенные вещи по поводу оккупированного Россией Приднестровья. Это стало ясно после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что считает, что информацию об угрозах безопасности Украины со стороны оккупированной молдавской территории Приднестровья распространяет Россия. Однако уверил, что в случае их реализации Украина будет реагировать соответственно.

В случае провокаций со стороны Приднестровья Молдова может дать нам определенное право попытаться решить этот вопрос при политической поддержке Молдовы.

– заявил Денисенко.

Кроме того, правительство Молдовы планирует разрешить введение иностранных войск в страну, так как это сделала Украина в 2014 году. Соответствующий законопроект уже находится в стадии разработки.

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Молдова планирует присоединиться к антироссийским санкциям

Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что Молдова поддержит санкции против России, которые ЕС хочет продлить.

По его словам, страна со статусом кандидата в ЕС должна проявлять солидарность с европейскими государствами.

Медведев пригрозил Молдове

25 июня заместитель председателя Совбеза России "поздравил" Молдову с получением статуса кандидата в члены ЕС. Он заявил, что независимое государство попадет в ЕС не само, а в составе "новой великой Румынии". В то же время, по его словам, в таком случае Москве придется вмешаться, чтобы "спасти" жителей непризнанного Приднестровья. Он подчеркнул, что сейчас там проживает 220 тысяч россиян.