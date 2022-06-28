Річ у тім, у них фактично немає боєздатної армії. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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За його словами, тому у цьому випадку приїзд Майї Санду – це більше політичний жест. Він полягає у тому, що Молдова має визначитись і не просто сказати, що після кандидатства в ЄС вони приєднуються до антиросійських санкцій.

І досить артикульовано були сказані певні речі щодо окупованого Росією Придністров'я. Це стало зрозуміло, після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що вважає інформацію про загрози безпеці України з боку окупованої молдавської території Придністров'я поширює Росія. Проте запевнив, що у разі їхньої реалізації Україна реагуватиме відповідно.

У разі провокацій зі сторони Придністров'я Молдова може дати нам певне право спробувати вирішити це питання за політичної підтримки Молдови,

– заявив Денисенко.

Крім цього, ряд Молдови планує дозволити введення іноземних військ в країну, так, як це зробила Україна у 2014 році. Відповідний законопроєкт вже перебуває у стадії розробки.

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Молдова планує приєднатися до антиросійських санкцій

Спікер парламенту Ігор Гросу заявив, що Молдова підтримає санкції проти Росії, які ЄС хоче продовжити.

За його словами, країна зі статусом кандидата в ЄС має проявляти солідарність з європейськими державами.

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25 червня, заступник голови Радбезу Росії "привітав" Молдову з отриманням статусу кандидата у члени ЄС. Він заявив, що незалежна держава потрапить до ЄС не сама, а у складі "нової великої Румунії". Водночас, за його словами, в такому разі Москві доведеться втрутитися, аби "врятувати" жителів невизнаного Придністров'я. Він наголосив, що зараз там проживає 220 тисяч росіян.