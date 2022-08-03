Помогали мужчинам бежать из Украины: Молдова накрыла нелегальный бизнес на границе
3 августа 2022 , 01:23Читати новину українською
Источник:ТВР Молдова
В Молдове разоблачили нелегальный бизнес. Злоумышленники за деньги помогали военнообязанным мужчинам бежать из Украины.
Полиция задержала 4 "бизнесмена" 2 августа. Ранее мужчина в Закарпатье продавал повестки для выезда за границу за 20 тысяч евро.
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В Молдове задержаны лица, незаконно переправлявшие людей через границу
Полиция Молдовы задержала 4 человека на 72 часа. Их подозревают в:
- незаконном пересечении границы;
- организации незаконной миграции;
- а также коррупции.
Известно, что у каждого из участников группы была своя задача. Правоохранители объяснили, что у каждого члена преступной группировки была своя роль. Часть задержанных:
- занималась незаконной переправкой мужчин из Украины в Молдову;
- за услуги получали 3,5 тысячи долларов от каждого человека, которому помогли перейти границу.
Кратко о подобных случаях
- Еще в апреле 2022 года в нашем МВД сообщили, что задержали жителя Закарпатья, продававшего за 20 тысяч евро военнообязанных справки для выезда за границу. Его смогли задержать правоохранители.
- Только в апреле полиция уже открыла 102 уголовных производства из-за попыток фальсификаций документов и незаконного пересечения границы.
- В марте чиновник львовской больницы пытался уехать за границу. За "пропуск" он предложил работникам СБУ взятку 15 тысяч долларов.
В Молдове разоблачили нелегальный бизнес: смотрите видео