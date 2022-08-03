Помогали мужчинам бежать из Украины: Молдова накрыла нелегальный бизнес на границе

В Молдове разоблачили нелегальный бизнес. Злоумышленники за деньги помогали военнообязанным мужчинам бежать из Украины.

Полиция задержала 4 "бизнесмена" 2 августа. Ранее мужчина в Закарпатье продавал повестки для выезда за границу за 20 тысяч евро.

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В Молдове задержаны лица, незаконно переправлявшие людей через границу

Полиция Молдовы задержала 4 человека на 72 часа. Их подозревают в:

незаконном пересечении границы;

организации незаконной миграции;

а также коррупции.

Известно, что у каждого из участников группы была своя задача. Правоохранители объяснили, что у каждого члена преступной группировки была своя роль. Часть задержанных:

занималась незаконной переправкой мужчин из Украины в Молдову;

за услуги получали 3,5 тысячи долларов от каждого человека, которому помогли перейти границу.

Кратко о подобных случаях

Еще в апреле 2022 года в нашем МВД сообщили, что задержали жителя Закарпатья, продававшего за 20 тысяч евро военнообязанных справки для выезда за границу. Его смогли задержать правоохранители.

Только в апреле полиция уже открыла 102 уголовных производства из-за попыток фальсификаций документов и незаконного пересечения границы.

В марте чиновник львовской больницы пытался уехать за границу. За "пропуск" он предложил работникам СБУ взятку 15 тысяч долларов.

В Молдове разоблачили нелегальный бизнес: смотрите видео