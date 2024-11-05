Экс-секретаря СНБО Данилова согласовали еще в марте: Киев до сих пор не назначил посла в Молдове
Украина до сих пор не назначила посла в Молдове. Владимир Зеленский говорил, что на эту должность согласовали экс-секретаря СНБО Алексея Данилова.
Президент Украины говорил о согласовании с президентом Украины Данилова 29 марта 2024 года. По состоянию на 4 ноября 2024 года в Украине еще нет посла, пишет 24 Канал со ссылкой на ответ МИД на запрос "Бабеля".
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Что говорят в МИДе про посла в Молдове
По состоянию на сегодня (на 4 ноября, день отправки запроса – 24 Канал) указа президента Украины о назначении чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова не выдано,
– написали в украинском министерстве.
Там не рассказали больше никаких деталей.
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Стоит сказать, что Марка Шевченко, который был послом Украины в Молдове, уволили 29 марта 2024 года. Он проработал в Кишиневе с февраля 2020 года.
Кстати, на президентских выборах на президентских выборах в Молдове победила Майя Санду, которая является проевропейским кандидатом. Однако в 2025 году в стране должны состояться парламентские выборы, которые решат, будет ли партия Санду и дальше иметь большинство в парламенте.