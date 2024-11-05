Майя Санду и ее команда должны быть готовы делать все для того, чтобы сохранять проевропейский вектор Молдовы, несмотря на все попытки Кремля. Это 24 Каналу отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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Задача для Санду

Иван Ус отметил, что Россия получила в Молдове два важных поражения. Первое – по результатам референдума о членстве государства в Евросоюзе, который состоялся 20 октября 2024 года. Больше голосов граждане все-таки отдали за проевропейский курс.

Второе поражение Москва получила уже на выборах президента Молдовы. По результатам, за Майю Санду проголосовали 55,33% избирателей, а за пророссийского кандидата Александра Стояногло – 44,67%. То есть Майя Санду остается в президентском кресле и может готовиться к парламентским выборам в Молдове в 2025 году, на которые Россия также будет пытаться влиять.

В Молдове евровектор остается. Это, безусловно, будет задачей для Санду, ее команды и стран, которые всячески стремятся способствовать евроинтеграции Молдовы. Прежде всего имею в виду Румынию, чтобы все-таки продолжить объяснять населению, что европейский – это правильный путь, и им надо двигаться дальше,

– подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

Для Молдовы важно сохранять проевропейское направление. Россия снова может действовать с оппозиционными силами, которые будут пытаться толкать государство в другом направлении.