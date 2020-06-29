Молдова передает Украине оборудование для ликвидации последствий наводнений
Правительство Молдовы направило в Украину оборудование для ликвидации последствий наводнений. Помощь должна поступить в Черновцы.
Молдова решила помочь Украине в преодолении последствий масштабных наводнений в западных областях, сообщает Newsmaker со ссылкой на Министерство внутренних дел.
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В партию гуманитарной помощи входят генераторы, мотонасосы, бензопилы, шланги и полипропиленовые мешки,
– говорится в сообщении.
Оборудование доставят в Черновцы. Из Молдовы колонна с помощью выехала 27 июня.
Помощь Украине для ликвидации последствий наводнений: основное
- Ранее в Вашингтоне сообщили, что предоставят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий непогоды. Однако когда поступят деньги – пока неизвестно.
- Также помощь предлагает Венгрия. Там заявили о готовности выделить 50 миллионов долларов на строительство дорог на Закарпатье.
- В Евросоюзе активировали механизм гражданской защиты, цель которого – помочь Украине преодолеть последствия стихийного бедствия. На призыв откликнулась Швеция.
- Шведы готовы предоставить Украине более километра барьеров от паводков и 250 шлангов, а также профессиональную помощь экспертов.
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Непогода на Западной Украине: что известно
- Больше всего от непогоды пострадали Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Черновицкая области.
- Стихия унесла жизни 3 людей.
- Непогода повредила 620 километров автодорог, 259 мостов и 650 метров дамб. А также подтопила 3 871 дом, 2 объекты социальной и бытовой сферы, 2 720 подвалов и 6 400 приусадебных участков.
- Сейчас подтопленными остаются 70 населенных пунктов.
- Украинское правительство выделило 754 миллиона гривен на ликвидацию убытков, нанесенных наводнением.