Правительство Молдовы направило в Украину оборудование для ликвидации последствий наводнений. Помощь должна поступить в Черновцы.

Молдова решила помочь Украине в преодолении последствий масштабных наводнений в западных областях, сообщает Newsmaker со ссылкой на Министерство внутренних дел.

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В партию гуманитарной помощи входят генераторы, мотонасосы, бензопилы, шланги и полипропиленовые мешки,

– говорится в сообщении.

Оборудование доставят в Черновцы. Из Молдовы колонна с помощью выехала 27 июня.

Помощь Украине для ликвидации последствий наводнений: основное

Ранее в Вашингтоне сообщили, что предоставят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий непогоды. Однако когда поступят деньги – пока неизвестно.

сообщили, что предоставят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий непогоды. Однако когда поступят деньги – пока неизвестно. Также помощь предлагает Венгрия . Там заявили о готовности выделить 50 миллионов долларов на строительство дорог на Закарпатье.

. Там заявили о готовности выделить 50 миллионов долларов на строительство дорог на Закарпатье. В Евросоюзе активировали механизм гражданской защиты, цель которого – помочь Украине преодолеть последствия стихийного бедствия. На призыв откликнулась Швеция.

активировали механизм гражданской защиты, цель которого – помочь Украине преодолеть последствия стихийного бедствия. На призыв откликнулась Шведы готовы предоставить Украине более километра барьеров от паводков и 250 шлангов, а также профессиональную помощь экспертов.

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