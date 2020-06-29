Молдова передає Україні обладнання для ліквідації наслідків повеней
Уряд Молдови скерував в Україну обладнання для ліквідації наслідків повеней. Допомога повинна надійти у Чернівці.
Молдова вирішила допомогти Україні у подоланні наслідків масштабних повеней у західних областях, повідомляє Newsmaker з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Читайте також В уряді поки не знають, яку суму треба на ліквідацію наслідків повені
У партію гуманітарної допомоги входять генератори, мотонасоси, бензопили, шланги та поліпропіленові мішки,
– йдеться у повідомленні.
Обладнання доставлять у Чернівці. З Молдови колона з допомогою виїхала 27 червня.
Допомога Україні для ліквідації наслідків повеней: основне
- Раніше у Вашингтоні повідомили, що нададуть Україні 100 тисяч доларів для ліквідації наслідків негоди. Проте коли надійдуть гроші – наразі невідомо.
- Також поміч пропонує Угорщина. Там заявили про готовність виділити 50 мільйонів доларів на будівництво доріг на Закарпатті.
- У Євросоюзі активували Механізм цивільного захисту, мета якого допомогти Україні подолати наслідки стихійного лиха. На заклик відгукнулась Швеція.
- Шведи готові надати Україні понад кілометр бар'єрів від паводків та 250 шлангів, а також фахову допомогу експертів.
Дізнайтеся більше Вода поволі відступає: останні новини про повінь на Західній Україні – фото, відео
Негода на Західній Україні: що відомо
- Найбільше від негоди постраждали Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Чернівецька області.
- Стихія забрала життя 3 людей.
- Негода пошкодила 620 кілометрів автодоріг, 259 мостів та 650 метрів дамб. А також підтопила 3 871 будинок, 2 об’єкти соціальної та побутової сфери, 2 720 підвалів і 6 400 присадибних ділянок.
- Наразі підтопленими залишаються 70 населених пунктів.
- Український уряд виділив 754 мільйони гривень на ліквідацію збитків, завданих повінню.