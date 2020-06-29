Уряд Молдови скерував в Україну обладнання для ліквідації наслідків повеней. Допомога повинна надійти у Чернівці.

Молдова вирішила допомогти Україні у подоланні наслідків масштабних повеней у західних областях, повідомляє Newsmaker з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

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У партію гуманітарної допомоги входять генератори, мотонасоси, бензопили, шланги та поліпропіленові мішки,

– йдеться у повідомленні.

Обладнання доставлять у Чернівці. З Молдови колона з допомогою виїхала 27 червня.

Допомога Україні для ліквідації наслідків повеней: основне

Раніше у Вашингтоні повідомили, що нададуть Україні 100 тисяч доларів для ліквідації наслідків негоди. Проте коли надійдуть гроші – наразі невідомо.

повідомили, що нададуть Україні 100 тисяч доларів для ліквідації наслідків негоди. Проте коли надійдуть гроші – наразі невідомо. Також поміч пропонує Угорщина . Там заявили про готовність виділити 50 мільйонів доларів на будівництво доріг на Закарпатті.

. Там заявили про готовність виділити 50 мільйонів доларів на будівництво доріг на Закарпатті. У Євросоюзі активували Механізм цивільного захисту, мета якого допомогти Україні подолати наслідки стихійного лиха. На заклик відгукнулась Швеція.

активували Механізм цивільного захисту, мета якого допомогти Україні подолати наслідки стихійного лиха. На заклик відгукнулась Швеція. Шведи готові надати Україні понад кілометр бар'єрів від паводків та 250 шлангів, а також фахову допомогу експертів.

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