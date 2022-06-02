Молдова планирует узаконить введение иностранных войск в страну: детали

Правительство Молдовы на фоне войны России против Украины планирует разрешить введение иностранных войск в страну так, как это сделала Украина в 2014 году. Соответствующий законопроект уже находится в состоянии разработки.

Основная цель документа - создание правовой базы для направления экспертов FRONTEX для предоставления главной инспекции пограничной полиции МВД Молдовы необходимой поддержки в управлении региональным кризисом и потоком беженцев, отмечают в молдавском правительстве.

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Оппозиция в стране, конечно же, подвергла критике размещение иностранного контингента на границе Молдовы, говорится в сообщении.

Все сопутствующие расходы, связанные с деятельностью экспертов FRONTEX в Молдове, будут возмещены Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны.

Это агентство Европейского Союза, оно занимается охраной внешних границ. Представители общества отвечают за координацию деятельности национальных пограничных служб и обеспечивают надежность границ стран-членов ЕС с другими странами.

Следует добавить, что во время кризиса с мигрантами на границе с Беларусью услугами FRONTEX пользовались Литва и Латвия.

Напомним, что непризнанное Приднестровье находится именно в Молдове. На территории квази-государства находятся российские военные, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в стране и за ее пределами. Президент Санда неоднократно обращалась с сообщением, что Россия должна вывести свой контингент из страны.

Молдова хочет мирно урегулировать конфликт в Приднестровье, где находятся русские военные. Присутствие России в непризнанном Приднестровье нарушает независимость Молдавии. Об этом сказала Санду, выступая в Европарламенте.

Россия стремится вторгнуться в Молдову: что известно

На вторжении в Украину Россия, вероятно, не остановится. Источники 24 канала в контрразведке сообщили, что в Кремле уже разработали четкие планы вторжения в Молдову.

Россия может реализовать так называемый донбасский сценарий – нарушит территориальную целостность Молдовы и признает независимость Приднестровья, как это сделала с оккупированными частями Донецкой и Луганской областей Украины.

Во время русско-украинской войны в непризнанном Приднестровье увеличилось количество провокаций. В конце апреля в Тирасполе раздались взрывы, а вблизи поселка Маяк на местном телерадиоцентре повредили 2 антенны, транслировавшие российские частоты.

После этого в Приднестровье даже напечатали "экстренный выпуск" газеты о "кровавых терактах" и обращении, в котором руководитель квазиобразования обращается к Путину, чтобы тот "спас их от Украины".

Президент Молдовы Майя Санду заявила о желании Модовы присоединиться к ЕС. Это может быть связано с ростом угрозы нападения со стороны России.

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