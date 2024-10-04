Власть и население Молдовы находится под значительным влиянием России. Пропаганда страны-агрессора распространяется и там, ведь часть жителей Молдовы считает, что война России на территории Украины оправдана.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат парламента Молдовы Оазу Нантой, отметив, что возникает очень парадоксальная ситуация. Он пояснил, что гагаузы – этнос, который живет на территории Молдовы и Украины, по-разному относится к вторжению страны-агрессора на украинские земли.

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Отношение Молдовы к войне в Украине

Оазу Нантой привел пример, что этнические гагаузы, которые живут преимущественно в Одесской области, активно поддерживают Украину и участвуют в войне против России.

У нас (в Молдове – 24 Канал) есть гагаузская автономия, где люди откровенно ждут прихода путинского режима. Даже депутаты народного собрания этого объединения выходят на митинги и кричат о том, что будут встречать российские войска,

– отметил депутат.

Он отметил, что эту ситуацию нельзя изменить одним указом о запрете. Это длительный процесс, который необходимо начинать со школ или детсадов, чтобы воспитывать настоящих граждан.

Почти одна треть общества на правом берегу в Молдове оправдывает агрессию Владимира Путина против Украины. Это существенный процент, который нельзя игнорировать,

– подчеркнул Оазу Нантой.

К слову, в Кишиневе в ночь на 27 сентября двое вандалов обрисовали правительственные здания желтой и синей красками, за это им заплатили 5 тысяч евро. Подозреваемых задержали. Они признались, что принадлежат к группе, которую в Москве обучали дестабилизировать ситуацию в Молдове.