Молдова погасила долги за газ перед Россией

Молдова погасила газовый долг перед российским "Газпромом". К слову, в Москве даже угрожали прекратить поставки из-за задолженности.

Так, АО "Молдовагаз" перечислило "Газпрому" оплату за газ, который потребили в октябре и первой половине ноября 2021 года.

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Что нужно знать о газовом долге Молдовы

Молдова в ноябре должна была уплатить "Газпрому" 74 миллиона долларов. Деньги сразу не поступили на счета.

Тогда 22 ноября "Газпром" пригрозил Молдове, что прекратит поставки газа. Российская компания поставила ультиматум – дали 48 часов, чтобы покрыть долги.

23 ноября Молдова заявила, что погасит долг. Деньги не поступили. Поэтому уже 24 ноября "Газпром" в очередной раз пригрозил прекращением поставок топлива. Однако потом все же дал отсрочку до 26 ноября.