Молдова пока не планирует выходить из СНГ

В правительстве Молдовы пока не обсуждают выход страны из Содружества Независимых Государств. Говорят, что используют данную платформу для диалога, а также заинтересованы в рынках СНГ.

В рамках СНГ Кишинев обсуждает разные проблемы со странами Содружества. К примеру, ситуацию с трудовыми мигрантами. Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

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Молдова заинтересована в рынках СНГ

Гаврилица отметила, что у Молдовы нет планов, чтобы выходить из СНГ. Она говорит, что страна заинтересована в рынках СНГ, где можно продавать продукцию Молдовы.

Нынешняя молдавская власть еще в избирательной кампании выступала за сбалансированную внешнюю политику. И мы придерживаемся этой политики,

– заявила премьер.

Поэтому она добавила, что Молдова в интересах граждан "стремится к сотрудничеству со всеми".

Что нужно знать о СНГ

Содружество Независимых Государств – это региональная международная организация, созданная из бывших республик Советского Союза на их территориях.

Украина была одним из членов-инициаторов создания СНГ. Однако в марте 2014 года СНБО принял решение о начале процедуры выхода из СНГ. Причина – российская агрессия.

Постепенно Украина выходит из соглашений, заключенных в рамках СНГ.

К примеру, в начале июля 2021 года страна официально вышла из соглашения СНГ в области защиты прав потребителей. Ранее Украина денонсировала Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Президент Молдовы Майя Санду не принимала участия в онлайн-саммите глав государств СНГ 15 октября. Страну на западе представляла Гаврилица.