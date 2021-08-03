Документ, который прислала Украине Молдова, попал в распоряжение редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова. Запрос датирован 17 июля.
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Молдова хочет допросить причастных к похищению Чауса
В нем есть список автомобилей с конкретными номерами и владельцев определенных паспортов. Они вроде бы причастны к похищению Чауса.
Во время расследования уголовного дела на основании собранных на этом этапе доказательств было установлены данные о причастности этих лиц, которые использовали соответствующие транспортные средства и паспорта в действиях по организации и непосредственно в действиях по похищению гражданина Украины Николая Чауса,
– сказано в документе.
Также молдавские прокуроры не прочь выслушать самого Чауса и услышать его версию относительно собственного похищения.
Смотрите фото документа, который есть в распоряжении Цензор.НЕТ:
Адвокат не знает, доставят ли Чауса в ВАКС
Между тем адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец сообщил, что успел пообщаться со своим подзащитным. Однако, как информирует телеграм-канал Klymenko Time он пока не знает, смогут ли экс-судью 4 августа доставить в Высший антикоррупционный суд и обеспечить его защиту.
Кравец также опроверг информацию, что его клиент встречался с президентом Зеленским.
Что касается встречи с Зеленским, посмеялись вместе. Хотя делать это ему еще трудно. Видимо, бывшим "своим" и "друзьям" просто не хватает внимания. По моему мнению, некоторые граждане так и не поняли, какая ответственность возлагается при выполнении функций государства и в интересах государства Украина,
– сказал Кравец.
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Главное о деле Николая Чауса
- Бывшего судью Николая Чауса задержали в 2016 году за взятку в 150 тысяч долларов.
- Бывший служитель Фемиды исчез в Молдове. Его объявили в розыск.
- В апреле 2021 года экс-судью якобы похитили в Молдове.
- Впоследствии он вышел на связь и сказал, что похищение произошло значительно раньше.
- 30 июля 2021 года Чаус появился в одном из сел на Винницкой области.
- Первыми до Чауса добрались работники СБУ, чем вызвали возмущение представителей НАБУ. Представители Бюро даже догоняли авто спецслужб с Чаусом.