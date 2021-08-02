Никаких частных визитов экс-судьи не было ни на Банковую, ни куда-то в другой государственный институт. Об этом 24 каналу заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк назвал слухи ложью

Политик отметил, что "субъект Р", которого отстранили от должности, якобы периодически напоминает о себе каким-то абсолютно лживым "инсайдом".

То есть это сознательная ложь. А словосочетание "надежный проверенный источник", уже само по себе способно дискредитировать любое сообщение. Со ссылкой на такой "источник" можно говорить все что угодно,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что нужно как можно быстрее установить все правдивые обстоятельства многочисленных криминальных приключений Чауса.

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Подоляк назвал инцидент уникальной ситуацией, когда возник конфликт подследственности. По словам политика, НАБУ имеет конкретные доказательства по 2016 году, а СБУ должна реагировать на новые эпизоды: исчезновение, возвращение, угроза жизни. Поэтому с этим должны разбираться правоохранители.

"Ни президент, ни Офис Президента, ни правительство, ни парламент точно не являются субъектами или модераторами этой истории и даже гипотетически не могут на нее влиять", – убеждает Подоляк.

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