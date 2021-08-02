Никаких частных визитов экс-судьи не было ни на Банковую, ни куда-то в другой государственный институт. Об этом 24 каналу заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Подоляк назвал слухи ложью
Политик отметил, что "субъект Р", которого отстранили от должности, якобы периодически напоминает о себе каким-то абсолютно лживым "инсайдом".
То есть это сознательная ложь. А словосочетание "надежный проверенный источник", уже само по себе способно дискредитировать любое сообщение. Со ссылкой на такой "источник" можно говорить все что угодно,
– отметил Подоляк.
Он добавил, что нужно как можно быстрее установить все правдивые обстоятельства многочисленных криминальных приключений Чауса.
Что говорят в ОП о конфликте между СБУ и НАБУ
Подоляк назвал инцидент уникальной ситуацией, когда возник конфликт подследственности. По словам политика, НАБУ имеет конкретные доказательства по 2016 году, а СБУ должна реагировать на новые эпизоды: исчезновение, возвращение, угроза жизни. Поэтому с этим должны разбираться правоохранители.
"Ни президент, ни Офис Президента, ни правительство, ни парламент точно не являются субъектами или модераторами этой истории и даже гипотетически не могут на нее влиять", – убеждает Подоляк.
Что надо знать о ситуации с Чаусом
- Судью Чауса в 2016 году задержали за взятку в 150 тысяч долларов. Затем он бежал в Молдову.
- В апреле 2021 года Чауса похитили среди Кишинева. Генпрокурор Молдовы заявил, что к этому причастны государственные структуры Украины.
- 30 июля Чаус пришел в здание сельского совета в Винницкой области. Его забрали полицейские.
- После этого в винницкую полицию пришли чиновники СБУ и забрали Чауса. В НАБУ хотели перехватить судью. Пресс-служба ведомства обнародовала видео преследования автомобиля СБУ, в котором везли Чауса.
- Журналист Юрий Бутусов утверждал, что Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе Президента. Судья якобы находился на базе управления разведки Минобороны и согласился сотрудничать с ОП под гарантию, что его дело заберут в НАБУ и передадут в СБУ. Такая схема якобы была нужна, что Чаус избежал ответственности за коррупционные преступления.