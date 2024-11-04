Об этом 24 Каналу рассказала эксперт фонда "Демократические инициативы" Марианна Присяжнюк, и добавила, что Молдова и Украина являются стратегическими партнерами. А значит, это партнерство стоит сохранять.

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Тревожное Приднестровье

В контексте рисков, которые будут стоять перед Украиной в случае победы пророссийских сил эксперт фонда "Демократические инициативы" назвала непризнанное Приднестровье. А именно военный российский контингент, который там присутствует.

Там постоянно есть определенное количество военных, эфэсбешников и оружия, которое можно использовать для провокаций. На псевдопротестах 2 мая в Одессе было немало как раз жителей Приднестровья. То есть их постоянно привлекают в сомнительного рода акции,

– отметила эксперт.

По словам Марианны Присяжнюк, именно непризнанная страна вовлечена во все экономические и пропагандистские схемы Кремля, которые реализуют в этом регионе. Производственные мощности Приднестровья также используются российским ВПК. Поэтому, границу с Молдовой эксперт фонда "Демократические инициативы" назвала не менее важным рубежом, стоящим внимания и усиленной обороны.

Теплый сосед Украины

Украина имеет самую длинную границу среди всех соседних стран именно с Молдовой. И именно эта страна является критически важной для логистики со странами Европы. Особенно в контексте поставок военной помощи Молодова и Румыния являются самыми тесными партнерами.

"Кроме того, что эти две страны обеспечивают нас цепочками поставок, важно и другое. На границе Молдовы и Румынии никогда не происходило ничего подобного, что происходило на границе с Польшей", – отметила Присяжнюк.

В то же время эксперт напомнила, что Украина до сих пор не имеет посла в Молдове. Преемником Марка Шевченко должен был стать экс-секретарь СНБО Алексей Данилов. Впрочем, его до сих пор официально не объявили на должности.