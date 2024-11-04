Про це 24 Каналу розповіла експертка фонду "Демократичні ініціативи" Маріанна Присяжнюк, і додала, що Молдова та Україна є стратегічними партнерами. А отже, це партнерство варто зберігати.

Дивіться також Вибори у Молдові: cоціалісти не визнають результатів голосування за кордоном

Бентежне Придністров'я

У контексті ризиків, які стоятимуть перед Україною у разі перемоги проросійських сил експертка фонду "Демократичні ініціативи" назвала невизнане Придністров'я. А саме військовий російський контингент, який там присутній.

Там постійно є певна кількість військових, ефесбешників та зброї, яку можна використовувати для провокацій. На псевдопротестах 2 травня в Одесі було чимало якраз жителів Придністров'я. Тобто їх постійно залучають у сумнівного роду акції,

– зауважила експертка.

За словами Маріанни Присяжнюк, саме невизнана країна залучена в усі економічні та пропагандистські схеми Кремля, які реалізують в цьому регіоні. Виробничі потужності Придністров'я також використовуються російським ВПК. Тож, кордон з Молдовою експертка фонду "Демократичні ініціативи" назвала не менш важливим рубежем, вартим уваги та посиленої оборони.

Теплий сусід України

Україна має найдовший кордон з-поміж усіх сусідніх країн саме з Молдовою. І саме ця країна є критично важливою для логістики з країнами Європи. Особливо у контексті постачань військової допомоги Молодова та Румунія є найтіснішими партнерами.

"Окрім того, що ці дві країни забезпечують нас ланцюгами постачань, важливо й інше. На кордоні Молдови та Румунії ніколи не відбувалось нічого подібного, що відбувалося на кордоні із Польщею", – зазначила Присяжнюк.

Водночас експертка нагадала, що Україна досі не має посла у Молдові. Наступником Марка Шевченка мав стати екссекретар РНБО Олексій Данілов. Утім його досі офіційно не оголосили на посаді.