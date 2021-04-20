Ранее появилась информация о молдавском паспорте у россиянина Александра Петрова, которого Великобритания вместе с Русланом Бошировым обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля, а Чехия – в подрыве склада с боеприпасами. В связи с этим Молдова проведет собственное расследование.

Молдавская сторона тоже отреагировала на новую информацию относительно российских агентов ГРУ, которых обвиняют сразу в нескольких преступлениях. Читайте также Заложенная "Петровым" и "Бошировым" взрывчатка в Чехии сдетонировала раньше времени, – СМИ Молдова проведет свое расследование в отношении "Петрова" и "Боширова" Агентство госуслуг ознакомилось с информацией и начало собственное внутреннее расследование,

– говорится в сообщении. После завершения расследования ведомство выступит с разъяснениями ситуации. Причастность агентов ГРУ к ряду инцидентов 17 апреля Чехия заявила, что высылает всех 18 сотрудников российского посольства. Их идентифицировали как представителей спецслужб и заподозрили в причастности ко взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда в результате инцидента погибли 2 человека.

Также в Чехии объявили в розыск россиян Александра "Петрова" и Руслана "Боширова". Там считают, что именно они заложили взрывчатку.

Кроме того, этих же агентов британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году.

Сначала их идентифицировали по российским паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова, впоследствии по молдавскому на имя Николая Попа, а также по паспорту, выданному Таджикистаном, на имя Руслана Табарова.