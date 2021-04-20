Раніше з'явилася інформація про молдовський паспорт у росіянина Олександра Петрова, якого Велика Британія разом з Русланом Бошировим звинувачує в отруєнні Сергія Скрипаля, а Чехія – у підриві складу з боєприпасами. У зв'язку з цим Молдова проведе власне розслідування.

Молдовська сторона теж відреагувала на нову інформацію щодо російських агентів ГРУ, яких звинувачують одразу у кількох злочинах. Читайте також Закладена "Петровим" і "Бошировим" вибухівка у Чехії здетонувала завчасно, – ЗМІ Молдова проведе своє розслідування щодо "Петрова" й "Боширова" Агентство держпослуг ознайомилося з інформацією і розпочало власне внутрішнє розслідування,

– йдеться у повідомленні. Після завершення розслідування відомство виступить з роз'ясненнями ситуації. Причетність агентів ГРУ що низки інцидентів 17 квітня Чехія заявила, що висилає усіх 18 співробітників російського посольства. Їх ідентифікували як представників спецслужб та запідозрили у причетності до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Тоді внаслідок інциденту загинуло 2 людей.

Також у Чехії оголосили в розшук росіян Олександра "Петрова" та Руслана "Боширова". Там вважають, що саме вони заклали вибухівку.

Окрім того, цих же агентів британська влада підозрює в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль в Солсбері у 2018 році.

Спершу їх ідентифікували за російськими паспортами на ім'я Александра Петрова і Руслана Боширова, згодом за молдовським на ім'я Ніколая Попа, а також паспортом, виданим Таджикистаном, на ім'я Руслана Табарова.