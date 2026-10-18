Молдова вернула пограничников, а нарушителя – нет, – в ГПСУ об инциденте на Днестре

Молдова вернула двух украинских пограничников, которые преследовали нарушителя на Днестре. В настоящее время в отношении действий военнослужащих ведется служебное расследование.

Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", возвращение стало возможным после обмена информацией между сторонами. При этом самого беглеца соседняя страна не выдала. Его процессуальный статус пока остается неизвестным.

Детали инцидента и сообщники нарушителя

Мужчина, пытавшийся незаконно пересечь границу, заявил молдавским журналистам, что хотел воссоединиться с семьей в Болгарии.

Однако, по данным источников издания в правоохранительных органах, на украинском берегу реки обнаружили жену нарушителя и таксиста, которые, вероятно, помогали ему в побеге.

В каком он процессуальном положении и что к нему применено молдавской стороной, мне не известно,

– отметил Демченко.

Напомним, 15 октября вблизи села Голошница украинские пограничники заметили мужчину в воде и отправились за ним на лодке.

Беглеца удалось догнать, но из-за мелководья реки двигатель заглох, и течение отнесло всех троих к молдавскому берегу.

Там местные жители вытащили лодку на берег, после чего прибыла пограничная полиция Молдовы и задержала украинцев.