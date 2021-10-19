Молдова вслед за другими странами может отменить перевод часов

В Молдове будут обсуждать отмену перевода часов каждые пол года. Правительство страны должно рассмотреть соответствующий законопроект.

Кабмин Молдовы собирается предложить парламенту одобрить отмену практики перевода часов.

К теме Отменят ли в Украине перевод часов: Стефанчук объяснил, когда это может произойти

В ЕС ведут дискуссии о переводе часов

В Евросоюзе ведут активные дискуссии по переводу часов. В 2019 году Европейский парламент решил, что странам-членам нужно больше времени для подготовки к отмене этой практики. Этот процесс перенесли на 2021 год.

А как в Украине

Украина тоже переводит часы дважды в год. Однако в нашей стране говорят, чтобы прекратить это делать.

Верховная Рада 3 марта 2021 года одобрила в первом чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время. Однако затем его отправили на повторную доработку.

Спикер парламента Руслан Стефанчук в октябре заявил, что Украина должна вернуться к вопросу перевода часов. По его мнению, следует одобрить решение остаться на так называемом "зимнем" времени.