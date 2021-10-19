Кабмін Молдови збирається запропонувати парламенту схвалити скасування практики переведення годинників.

До теми Чи скасують в Україні переведення годинників: Стефанчук пояснив, коли це може статися

У Євросоюзі ведуть активні дискусії щодо переведення годинників. У 2019 році Європейський парламент вирішив, що країнам-членам потрібно більше часу для підготовки до скасування цієї практики. Цей процес перенесли на 2021 рік.

А як в Україні

Україна теж переводить годинники двічі на рік. Однак у нашій країні говорять, аби припинити це робити.

Верховна Рада 3 березня 2021 року схвалила у першому читанні законопроєкт про скасування переходу на літній і зимовий час. Однак потім його відправили на повторне доопрацювання.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук у жовтні заявив, що Україна повинна повернутися до питання переведення годинників. На його думку, слід схвалити рішення залишитися на так званому "зимовому" часі.