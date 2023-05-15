"Варварски напала на Украину": Молдова объявила важное решение относительно России

В Молдове объявили о намерениях в отношении России. Решения Кишинева напрямую касаются Содружества Независимых Государств.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу намекнул на желание Кишинева отдалиться от Москвы. Об этом он сказал в понедельник, 15 мая, передает 24 Канал.

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Какое решение приняла Молдова

Молдова выйдет из межпарламентской ассамблеи СНГ. Спикер молдавского правительства заявил, что инициирует соответствующую процедуру. Это должно стать первым шагом. Он напомнил, что Молдова теперь географически отделена от СНГ. Это произошло после выхода Украины из сообщества.

Гросу хочет, чтобы законопроект уже был готов к следующему заседанию Постоянного бюро парламента. Он намерен обсудить эту инициативу с премьером Дорином Речаном. Спикер успел пообщаться по этому поводу с президентом Майей Санду, а также с представителями парламентской фракции партии власти "Действие и солидарность" (PAS).

Почему Кишинев объявил о таком решении

По словам Гросу, причиной послужила российско-украинская война. Спикер назвал вторжение России, основавшей СНГ, варварским. Он подчеркнул, что после этого эта организация больше не может называться содружеством. Гросу назвал Россию источником зла, войны и бедности. По его словам, Москва создала СНГ, чтобы контролировать бывшие советские республики.

Мы больше не можем оставаться за столом переговоров со страной-агрессором,

– добавил Гросу.

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