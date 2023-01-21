Еще один провал Путина: Молдова тоже задумайся над вступлением в НАТО
Источник:Politico
На фоне полномасштабной войны в Украине Молдова размышляет о том, чтобы отойти от нейтрального статуса. Обсуждают возможность вступить в "больший альянс".
По этой теме продолжается серьезная дискуссия. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.
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По словам Санду, обсуждают возможность страны защитить себя. Президент подняла вопрос, сможет ли Молдова это сделать сама, стоит ли стать частью большего альянса.
И если мы, как государство, придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс.
– добавила политика.
Это не провокации против Приднестровья
Санду отметила, что укрепление собственной обороны, вопреки утверждениям России, – это не провокации, в том числе и против непризнанного "Приднестровья".
Она подчеркнула, что Молдова – мирная страна. Она отметила, что российской пропаганде удалось убедить часть населения, будто нейтралитет означает, что не нужно инвестировать в оборонный сектор. Однако так быть не может.
Молдова – перед рядом рисков
Государство остается очень "уязвимым" к российской пропаганде. Однако Санду признала, что благодаря "мужеству и стойкости украинцев" ее страна не предстала перед военными угрозами.
Однако остается ряд рисков.