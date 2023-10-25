Теперь без пропаганды: в Молдове запретили 22 российских канала

Служба безопасности и информации Молдовы 24 октября заблокировала доступ к 22 российским провластным каналам. Таким образом, страна пытается бороться с влиянием пропаганды страны-агрессора.

В частности, в раздачу попали пропутинские и пропагандистские каналы и издания. Пока эти российские каналы массово блокируют по всей Молдове.

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Молдова запретила 22 российских канала

В Службе безопасности и информации Молдовы отметили, что под блокировку попали сайты таких российских каналов, как "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", "НТВ", "ТВЦ", "Звезда" и т.д. Также заблокированы RT, "Известия.ru", сервис "Smotrim.ru", радио "Известия ФМ" и "Маяк". Большинство из этих заблокированных средств массовой информации непосредственно контролируются российскими властями.

Официальная причина блокирования — изменение содержания информации, которая распространяется в публичном поле в условиях чрезвычайного положения, происходящего от органов государственной власти государства, находящегося в военном конфликте и признанного государством-агрессором.

Кроме того, приказ с обязательными указаниями был направлен поставщикам сетевых или электронных коммуникационных услуг, чтобы немедленно заблокировать эти каналы и запретить доступ пользователей из Республики Молдова к указанным источникам.

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