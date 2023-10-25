Теперь без пропаганды: в Молдове запретили 22 российских канала
Источник:Служба разведки и безопасности в Молдове
Служба безопасности и информации Молдовы 24 октября заблокировала доступ к 22 российским провластным каналам. Таким образом, страна пытается бороться с влиянием пропаганды страны-агрессора.
В частности, в раздачу попали пропутинские и пропагандистские каналы и издания. Пока эти российские каналы массово блокируют по всей Молдове.
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Молдова запретила 22 российских канала
В Службе безопасности и информации Молдовы отметили, что под блокировку попали сайты таких российских каналов, как "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", "НТВ", "ТВЦ", "Звезда" и т.д. Также заблокированы RT, "Известия.ru", сервис "Smotrim.ru", радио "Известия ФМ" и "Маяк". Большинство из этих заблокированных средств массовой информации непосредственно контролируются российскими властями.
Официальная причина блокирования — изменение содержания информации, которая распространяется в публичном поле в условиях чрезвычайного положения, происходящего от органов государственной власти государства, находящегося в военном конфликте и признанного государством-агрессором.
Кроме того, приказ с обязательными указаниями был направлен поставщикам сетевых или электронных коммуникационных услуг, чтобы немедленно заблокировать эти каналы и запретить доступ пользователей из Республики Молдова к указанным источникам.
Ранее из Молдовы депортировали пропагандиста
- Миграционная служба Молдовы 17 сентября депортировала в Россию пропагандиста и главу пропутинского издания "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Ему также запретили въезд в страну.
- В частности, теперь Денисов не сможет приехать в Молдову еще 10 лет, ведь он представляет опасность национальной безопасности страны. Кроме того, по данным журналистов, пропагандист распространяет дезинформацию и фейки для зарубежной аудитории по заказу российского ГРУ.
- Следует отметить, что пропагандист родился и вырос в Украине. Он также проходил службу во Львовском высшем военно-политическом училище, по которому ударила Россия ракетами 6 июля 2023 года.
- После восстановления независимости Украины Денисов отказался приносить присягу Украине и уехал в Москву. Там он начал работать на российские власти, в частности, на ГРУ.