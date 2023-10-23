Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Известно, что оккупанты ходят по домам, снимают спутниковые тарелки и пытаются подключать вражеское телевидение и радиостанции.
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Россияне создают альтернативную реальность
На левом берегу Херсонской области оккупанты хотят сделать информационный вакуум для того, чтобы у людей не было никакой возможности получать правдивую информацию от украинских СМИ.
Но это им не сильно удается. Сейчас основной источник информации для наших людей – это телеграмм каналы. Кроме того, люди благодаря VPN имеют доступ к украинским новостным сайтам, которые распространяют правдивую информацию,
– сказал Соболевский.
Российская пропаганда пытается создать альтернативную реальность о том, что вроде бы все прекрасно в России и на территории временно оккупированной Херсонщины. В то же время оккупанты врут якобы на освобожденных территориях "страшный ужас".
Пропагандисты рассказывают, что якобы людей арестовывают, если они отказываются следовать указаниям власти. А еще придумывают чушь, мол, у Украины медицинские учреждения закрыты, а всех врачей забрали на войну.
"Мы пытаемся это оперативно опровергать, чтобы фейки не распространялись длительное время без опровержений", – добавил первый заместитель председателя Херсонского областного совета.
Как россияне создают информационный вакуум на оккупированных территориях: смотрите видео
Больше о российском терроре на Херсонщине
- На левом берегу Херсонской области россияне не готовятся к зиме. Левобережье Херсонщины газифицировано частично, а деревьев, которые можно вырубить и получить дрова, нет. Следовательно, обогревать дома людям никак.
- В то же время российские оккупанты усиливают террор. В частности, на оккупированной территории Херсона есть проблемы с медициной, поскольку оккупанты разграбили медицинские учреждения.
- Россияне давят на местное население и принуждают людей к мобилизации. Российская пропаганда направлена даже на детей и подростков.