Про це 24 Каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Відомо, що окупанти ходять по будинках, знімають супутникові тарілки та намагаються підключати вороже телебачення та радіостанції.

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Росіяни створюють альтернативну реальність

На лівому березі Херсонської області окупанти хочуть зробити інформаційний вакуум для того, щоб люди не мали жодної можливості отримувати правдиву інформацію від українських ЗМІ.

Але це їм не сильно вдається. Зараз основне джерело інформації для наших людей це телеграм канали. Крім того, люди завдяки VPN мають доступ до українських новинних сайтів, які поширюють правдиву інформацію,

– мовив Соболевський.

Російська пропаганда намагається створити альтернативну реальність про те, що нібито все чудово в Росії та на території тимчасово окупованої Херсонщини. Водночас окупанти брешуть буцімто на звільнених територіях "страшне жахіття".

Пропагандисти розповідають, що нібито людей арештовують, якщо вони відмовляються виконувати вказівки влади. А ще вигадують нісенітниці, мовляв, в України медичні заклади зачинені, а всіх лікарів забрали на війну.

"Ми намагаємося це оперативно спростовувати, щоб фейки не розповсюджувалися тривалий час без спростувань", – додав перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Як росіяни створюють інформаційний вакуум на окупованих територіях: дивіться відео

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