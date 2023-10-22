Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, зауваживши, що росіяни намагаються блокувати будь-яку інформацію.

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"Для окупантів нині головне – блокувати інформаційний потік, який люди можуть отримувати на окупованій території для того, аби дізнатися правду", – сказав Хлань.

Проводить ворог рейди й по доносах. Загарбники вишукують тих, хто має зв'язок через інтернет із підконтрольною українській владі територією. Вони шукають електронні пристрої та останні електронні адреси, які відвідували люди.

Як сталінський режим – працюють доноси. Хтось десь щось почув, хтось про щось розказує – одразу проходить туди обшук. Шукають, звідки вони (люди – 24 Канал) беруть інформацію,

– наголосив депутат Херсонської обласної ради.

Росіяни усіляко блокують правдиву інформацію. Однак люди між собою спілкуються і все одно мають доступ до мережі.

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