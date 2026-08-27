Это уже не первый подобный случай в стране. Подробности инцидента сообщили в полиции.

Что известно об инциденте?

О находке вблизи трассы Кишинев–Бессерабка правоохранителям сообщил местный житель. Полицейские немедленно прибыли на место и обеспечили охрану периметра для безопасности граждан.

В настоящее время специалисты готовятся осмотреть объект, чтобы выяснить его происхождение, тип и обстоятельства падения. Правоохранители обещают предоставить больше информации после анализа.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу допустил, что регулярные нарушения воздушного пространства страны беспилотниками связаны с приближающимися псевдовыборами к российской Госдуме. Президент Мая Санду подчеркнула, что вражеские БпЛА залетают в воздушное пространство страны из-за недостаточной поддержки Украины в сфере перехвата.

В Министерстве обороны Молдовы сообщили, что во время российской атаки на Украину ночью 27 августа совместно с партнерами зафиксировали 5 БпЛА, которые залетели в страну. Беспилотники пересекали воздушное пространство в 03:56, в 03:59, в 04:09 в 04:16 и в 05:50.

Они были на территории страны от 1 минуты до 2 часов, после чего летели в Украину. Последние 2 дрона покинули воздушное пространство Молдовы в 06:02 утра.

Напомним, что 18 августа на территории Молдовы взорвался российский дрон. В Кишиневе возложили ответственность за инцидент в Россию.

Мая Санду заявляла, что не все российские БПЛА залетают в Молдову случайно. Она допустила, что часть беспилотников Кремль направляет целенаправленно.