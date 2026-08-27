Це вже не перший подібний випадок у країні. Подробиці інциденту повідомили у поліції.

Що відомо про інцидент?

Про уламки безпілотника поблизу траси Кишинів–Бессерабка правоохоронцям повідомив місцевий житель. Поліцейські негайно прибули на місце та забезпечили охорону периметра для безпеки громадян.

Наразі фахівці готуються оглянути об’єкт, аби з’ясувати його походження, тип та обставини падіння. Правоохоронці обіцяють надати більше інформації після аналізу.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу припустив, що регулярні порушення повітряного простору країни безпілотниками пов’язані з наближенням псевдовиборів до російської Держдуми. Президентка Мая Санду наголосила, що ворожі БпЛА залітають у повітряний простір країни через недостатню підтримку України у сфері перехоплення.

У Міністерстві оборони Молдови повідомили, що під час російської атаки на Україну вночі 27 серпня, спільно з партнерами зафіксували 5 БпЛА, які залетіли до країни. Безпілотники перетинали повітряний простір о 03:56, о 03:59, о 04:09 о 04:16 та о 05:50.

Вони були на території країни від 1 хвилини до майже 2 годин, після чого летіли в Україну. Останні 2 дрони покинули повітряний простір Молдови о 06:02 ранку.

Нагадаємо, що 18 серпня на території Молдови вибухнув російський дрон. У Кишиневі поклали відповідальність за інцидент на Росію.

Мая Санду заявляла, що не всі російські БпЛА залітають в Молдову випадково. Вона припустила, що частину безпілотників Кремль направляє цілеспрямовано.