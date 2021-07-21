До потери сознания: в Молдове политики жестко подрались в прямом эфире – видео
Источник:NewsMaker
Во время эфира на одном из молдавских каналов между экс-заместителем главы МВД Молдовы Геннадием Косованом и бывшим советником президента Сергеем Тофилатом возник конфликт. В студию вызвали скорую.
Драка началась после того, как Тофилат назвал Косована "недоноском". Косован вылил на оппонента стакан воды, а тот в ответ ударил его. После того, как Тофилат повалил экс-заместителя главы МВД на пол, а тот потерял сознание, прямой эфир прервали.
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Член партии "Альянс за объединение румын" Дорин Киртоакэ, который также был гостем программы, сообщил, что в студию телеканала jurnal TV вызвали скорую.
Бывшие чиновники Молдовы подрались в прямом эфире: видео Jurnal TV
Но потом ведущий программы Ora Expertizei Дмитрий Мишин написал в своем фейсбуке, что мужчины уладили конфликт и опубликовал фото, где Тофилат и Косован пожимают друг другу руки.
Руководство телеканала заявило, что крайне негативно относится к дракам в эфире своих программ. Также они добавили, что этот инцидент не был предварительно срежиссирован.
Последние скандалы с украинскими политиками:
- Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук на своей странице в фейсбуке после словесной перепалки с Нестором Шуфричем, пригрозила последнем, что в следующий раз "даст в зубы в прямом эфире".
- На одном из последних заседаний Верховной Рады подрались нардепы от "Батькивщины" Вадим Ивченко и "Слуги народа" Николай Сокольский.
- В тот же день в прямом эфире на одном из телеканалов произошла стычка между депутатом от "Слуги народа" Юрием Камельчуком и экс-министром социальной политики Павлом Розенко. Дело почти дошло до драки, однако присутствующим в студии удалось это предотвратить.