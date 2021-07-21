До потери сознания: в Молдове политики жестко подрались в прямом эфире – видео

Во время эфира на одном из молдавских каналов между экс-заместителем главы МВД Молдовы Геннадием Косованом и бывшим советником президента Сергеем Тофилатом возник конфликт. В студию вызвали скорую.

Драка началась после того, как Тофилат назвал Косована "недоноском". Косован вылил на оппонента стакан воды, а тот в ответ ударил его. После того, как Тофилат повалил экс-заместителя главы МВД на пол, а тот потерял сознание, прямой эфир прервали.

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Член партии "Альянс за объединение румын" Дорин Киртоакэ, который также был гостем программы, сообщил, что в студию телеканала jurnal TV вызвали скорую.

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Но потом ведущий программы Ora Expertizei Дмитрий Мишин написал в своем фейсбуке, что мужчины уладили конфликт и опубликовал фото, где Тофилат и Косован пожимают друг другу руки.

Руководство телеканала заявило, что крайне негативно относится к дракам в эфире своих программ. Также они добавили, что этот инцидент не был предварительно срежиссирован.

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