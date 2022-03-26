Молимся, чтобы этого не произошло, – Живицкий оценил угрозу химической атаки на Сумщине

Россия продолжает распространять фейки о том, что в Украине действуют опасные биолаборатории. Это может свидетельствовать о предполагаемом плане страны-террориста применить химическое оружие под "ложным флагом". Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, как область планирует готовиться к этой угрозе.

По словам Живицкого, вопрос применения врагом химического или ядерного оружия очень активно обсуждается и в международной среде, и в Украине. Даже разведки ведущих стран мира не исключают такой вероятности.

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Сумщина будет готовиться к возможной атаке врага химическим оружием

По словам Живицкого, нужно быть готовыми ко всему, ведь оккупанты коварны и совершенно сошли с ума.

"Они не понимают, что они творят. Они совершают террор и от них можно ожидать всего, чего угодно", – отметил глава ОВА.

Он добавил, что руководство области обязательно обнародует информацию о том, как следует вести себя в случае химической угрозы.

Мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло, но нужно готовиться. Мы сейчас работаем над тем, чтобы обеспечить жителей Сумской области хотя бы отчасти. Чтобы была возможность выдать противогазы, средства защиты и провести обучение, чтобы каждый знал, как себя вести в случае той или иной угрозы для жизни и здоровья,

– заявил чиновник.

Живицкий обратился к волонтерам с просьбой помочь средствами защиты – специальными противогазами, респираторами и масками. Чиновник надеется, что мировое сообщество помешает России использовать химическое оружие в Украине. Однако он подчеркнул, что украинцы будут чувствовать себя увереннее, если будут подготовлены и защищены.

Смотрите обращение Дмитрия Живицкого: