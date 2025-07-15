Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские паблики.

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Что известно о попадании молнии в Останкинскую башню?

В российской столице бушевала непогода. Так, во время грозы в Москве молния попала в Останкинскую башню.

Очевидцы успели снять момент попадания молнии. Поскольку башня является высокой, она часто становится "мишенью" для молний.

Кажется, это был своего рода протест природы против пропаганды российских каналов. Похоже, это был способ пробиться сквозь российскую ложь.

В Останкинскую башню попала молния: смотрите видео

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К слову, недавно штат Нью-Мексико пострадал от опасного наводнения. Так, стихия сносила на своем пути жилые дома.

По данным СМИ, по меньшей мере три человека погибли. В регионе введено чрезвычайное положение.