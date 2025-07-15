Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пабліки.

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Що відомо про влучання блискавки в Останкінську вежу?

В російській столиці вирувала негода. Так, під час грози в Москві блискавка влучила в Останкінську вежу.

Очевидці встигли зняти момент влучання блискавки. Оскільки вежа є високою, вона часто стає "мішенню" для блискавок.

Здається, це був свого роду протест природи проти пропаганди російських каналів. Схоже, це був спосіб пробитись крізь російську брехню.

В Останкінську вежу влучила блискавка: дивіться відео

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До слова, нещодавно штат Нью-Мексико постраждав від небезпечної повені. Так, стихія зносила на своєму шляху житлові будинки.

За даними ЗМІ, щонайменше троє людей загинули. В регіоні запроваджено надзвичайний стан.